Banche: Sabatini (Abi),da norme Ue su npl rischi a economia

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - La prossima applicazione "di alcuni elementi delle norme europee sui crediti deteriorati, rischia di avere gravi conseguenze sul tessuto economico dell'Italia, da un lato limitando fortemente la possibilità per le banche di offrire all'economia l'indispensabile sostegno per uscire dalla crisi e, dall'altro, compromettendo irrimediabilmente la situazione finanziaria di clienti che si trovino a versare in difficoltà, anche solo temporanea". E' quanto avvisa il dg dell'Abi Giovanni Sabatini in audizione alla commissione d'inchiesta sulle banche che chiede di 'ripensare o sospendere tali norme". (ANSA).