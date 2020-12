Serie A: Genoa-Juventus 1-3

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - La Juventus passa 3-1 a Marassi sul Genoa in una partita dell'11/o turno della Serie A, rimanendo affiancata al Napoli al terzo posto. In vantaggio al 12' del primo tempo con Dybala, i bianconeri si sono fatti raggiungere nella ripresa da una rete di Sturaro ma nel finale, al 33' e al 34', due rigori trasformati da Ronaldo hanno garantito i tre punti. Il portoghese raggiunge così Zlatan Ibrahimovic in testa alla classifica cannonieri, con dieci reti. Il Genoa resta penultimo in classifica, con sei punti. (ANSA).