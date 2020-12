Il giardino segreto, Colin Firth fra traumi e fantasmi

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Una storia magica, di rinascita emotiva, che affronta temi come il confronto con il lutto e con la profondità di traumi nascosti. E' Il Giardino Segreto, cult della letteratura per ragazzi, scritto da Frances Hodgson Burnett (autrice anche de Il piccolo lord), pubblicato per la prima volta nel 1909 e più volte adattato da cinema, tv e teatro. A 27 anni dall'ultima versione cinematografica, firmata nel 1993 da Agnieszka Holland, la storia torna in un nuovo film (origine anche di una nuova uscita letteraria con Dea). Lo firma Marc Munden con un cast di giovanissimi interpreti composto da Dixie Egerickx per la protagonista Mary, Dan Hayhurst e Amir Wilson. Ad affiancarli Colin Firth, nel ruolo di Archibald, misterioso e solitario zio di Mary, che non ha mai superato la morte della moglie, e Julie Walters, nella parte di un'efficiente quanto apparentemente gelida governante.

Il lungometraggio, arrivato con Lucky Red in associazione con 3Marys Entertainment su Amazon Prime Video, rielabora la trama, condensando in una forma più attuale il tono gotico (non manca qualche fantasma), dando al racconto un respiro più ampio, riflesso anche nell'approccio visivo, della resa del giardino, per il quale il regista ha evitato gli effetti digitali in studio, privilegiando le riprese dal vero. "Visto attraverso gli occhi della bambina, ha qualcosa di davvero mostruoso", spiega a proposito del suo personaggio Firth, nelle note di produzione. "E' un uomo che si è dimenticato degli altri, o quanto meno li ha messi a tacere. Ha causato a tutti un danno enorme proiettando fuori da sé il disgusto che prova per se stesso. E suo figlio è la prima vittima dell'egocentrica depressione di quest'uomo".

Una nuova performance, costruita con poche scene di grande intensità, quella dell'attore, che nel 2021 potremmo ritrovare in gara agli Oscar con un altro film molto atteso, dopo il debutto nei festival internazionali, Supernova di Harry Macqueen. Nella trama è Sam, musicista che decide di andare a rivedere amici e parenti insieme al compagno da 20 anni, Tusker (Stanley Tucci, dato fra i favoriti per una nomination fra gli attori non protagonisti) al quale è stata diagnosticata una rara forma precoce di demenza. (ANSA).