Argentina: domani in Patagonia eclissi totale di sole

(ANSA) - BUENOS AIRES, 13 DIC - La Patagonia argentina ospiterà domani in pieno giorno una eclissi totale di sole che permetterà a chi si troverà in alcuni punti delle province di Neuquén e Río Negro di vedere le stelle a mezzogiorno. Lo scrive oggi l'agenzia di stampa Telam.

Poco dopo le 13 (le 17 italiane), la luna passerà davanti al sole e lo coprirà completamente provocando un oscuramento totale in una fascia trasversale di circa 100 chilometri che comprende le località di Aluminé, Junín de los Andes, Las Coloradas, Piedra del Águila, El Cuy, Sierra Colorada, Ramos Mexia, Valcheta, San Antonio, Las Grutas e El Cóndor.

Il ministero del Turismo di Río Negro aveva previsto che, in assenza della pandemia da coronavirus, nella zona dell'eclissi si sarebbero concentrate almeno 70.000 persone. Ma nelle attuali circostanze, l'autorizzazione a trasferirsi in Patagonia è stata concessa solo a meno di 200 scienziati provenienti dal mondo intero.

Leonardo Pellizza, presidente dell'Associazione argentina di astronomia, ha indicato che durante il fenomeno si vedrà "la corona solare e la sua struttura". Si potrà anche, ha aggiunto, "osservare la cromosfera (visibile a occhio nudo soltanto al principio e alla fine delle eclissi totali)" e, al di fuori di ciò che è la struttura solare, sarà visibile "il fenomeno dei Grani di Baily, piccoli brillamenti luminosi che avvengono quando gli ultimi raggi di sole passano attraverso le valli del limbo lunare".

L'eclissi sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Centro cultural de la Ciencia (C3) a partire dalle 11,30 (le 15,30 italiane). (ANSA).