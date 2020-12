Trump furioso con Barr pensa al suo licenziamento

(ANSA) - WASHINGTON, 12 DIC - Il ministro della giustizia americano William Barr potrebbe avere le ore contate. Donald Trump avrebbe discusso nelle ultime ore la prospettiva di un suo siluramento nel corso di un meeting con lo staff della Casa Bianca. Lo riporta. Le fonti raccontano come il presidente uscente sia furioso per il fatto che Barr non ha reso pubblica prima delle elezioni l'indagine federale nei confronti di Hunter Biden. Trump sarebbe anche irato per le indiscrezioni secondo cui Barr medita di lasciare l'amministrazione prima dell'Inauguration Day del 20 gennaio. (ANSA).