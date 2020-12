Piazza Fontana: Fontana, ferita aperta

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - La strage di Piazza Fontana è "una ferita ancora aperta, una sentenza mai emessa verso gli esecutori materiali della strage, ossia verso coloro che materialmente portarono la valigia con la bomba nel cuore di Milano": è quanto scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel giorno in cui si ricorda il 51/mo anniversario della strage.

"Dopo oltre 50 anni non dimentichiamo le vittime della strage e riaffermiamo i nostri principi costituzionali di libertà e democrazia. Il terrorismo non vincerà mai sulla vita", conclude.

(ANSA).