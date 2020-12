Imu: mercoledì saldo Imu, versamento 9,9 mld

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Con il saldo del prossimo 16 dicembre si verseranno 9,9 miliardi di euro per lïIMU, il cui gettito complessivo annuo sarà di 19,9 miliardi di euro. E' quanto ricorda il Rapporto IMU 2020 elaborato dal Servizio UIL Lavoro, Coesione e Territorio che tiene conto.

dell'abolizione delle rate IMU, introdotte nel corso del 2020 per alcuni immobili strumentali alla produzione, individuati nei vari Decreti per contrastare la pandemia. Saranno chiamati ai versamenti oltre 25 milioni di proprietari di immobili diversi dall'abitazione principale (il 41% sono lavoratori dipendenti e pensionati). (ANSA).