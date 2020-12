Regeni: Conte, sarà processo importante, vogliamo verità

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Il quadro probatorio consentirà di poter celebrare un processo italiano, con le nostre regole e garanzie, per assicurare la verità su una morte che si è rilevata efferata, cruenta e crudele. E' un momento importante, sarà un processo credibile, di rilievo internazionale, con l'eventuale partecipazioni di osservatori internazionali.

Vogliamo la verità e come governo continueremo ad operare tutti i passi necessari e valuteremo ogni inziaitiva". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa da Bruxelles parlando del caso Regeni. (ANSA).