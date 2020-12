Governo: Salvini, disponibile a elezioni per governo serio

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Dare una mano agli italiani sempre e comunque. Accompagnare il Paese a nuove elezioni con un governo serio, noi ci siamo, se serve per Paese. Renzi non lo commento più, penso che in Italia di lui si fidino in 3. Gli ultimatum di Renzi per me valgono più o meno zero. Noi siamo preoccupati perché tutto il resto d'Europa sta correndo, sta vaccinando, sta investendo. In Italia abbiamo un governo fermo e litigioso che parla di rimpasto e legge elettorale". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sulla sua eventuale disponibilità a sostenere un nuovo governo o se preferisca nuove elezioni. (ANSA).