Bonafede,irrispettoso minaccia crisi a Consiglio Ue in corso

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "E' irresponsabile attaccare il governo di cui si fa parte, per di più da un quotidiano estero, minacciando addirittura una crisi mentre il Consiglio Ue è ancora in corso e l'Italia sta facendo valere le proprie ragioni. Questo vuol dire indebolire deliberatamente l'Italia a livello internazionale. Non solo non è accettabile ma è irrispettoso nei confronto di tutti gli italiani". Lo dichiara il capo delegazione M5S Alfonso Bonafede. (ANSA).