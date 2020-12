Recovery:Zingaretti,a giorni proposta, non pacchetto chiuso

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "Avremo di fronte tra qualche giorno una proposta sul Recovery Fund. È una proposta, non un pacchetto conchiuso in se stesso. È figlia del lavoro positivo di questi mesi ma è doverosamente aperta al confronto in Parlamento, anche con le opposizioni, e nel Paese. Così come sulla base delle priorità che anche noi abbiamo contribuito a definire nella maggioranza, si dovrà decidere l'allocazione definitiva delle risorse". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti. (ANSA).