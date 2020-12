Recovery:Rosato,manager non possono sostituire Parlamento

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "Siamo contrari al commissariamento dei ministri e dei funzionari della pubblica amministrazione, sostituiti da un esercito di consulenti ubbidienti. Voteremo in tutte le sedi contro provvedimenti che continuino a proporre questa lettura che da Palazzo Chigi si vuole imporre. Prima di decidere chi monitora sarebbe necessario decidere i progetti da sostenere. E questa decisione non potrà che avvenire con grande trasparenza e coinvolgendo anche il Parlamento. Non vorrei mai pensare che il confronto parlamentare sia per il Presidente del Consiglio un chiacchiericcio, anche perché è un altro dei piccoli elementi della democrazia. Sono mesi che imploriamo di mettersi a lavorare, forse non ci troveremmo in questa situazione se ci fossero meno interviste o dirette Facebook". Lo dichiara Ettore Rosato di Italia Viva, in una intervista a SprayNews. (ANSA).