L.elettorale: D'Incà, bene ok commissioni a nuovi collegi

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "Apprendo con grande soddisfazione che il confronto politico ha prodotto la piena condivisione da parte delle commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato della proposta che ho presentato al governo in merito ai nuovi collegi elettorali". Lo dichiara in una nota il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà.

"Questo passaggio si era reso necessario per rendere pienamente operativa la legge sulla riduzione del numero dei parlamentari entrata in vigore dopo il referendum. La scelta di mantenere un atteggiamento neutrale, seguendo le indicazioni della commissione multidisciplinare che ha lavorato sui collegi, e soprattutto perseguendo la massima trasparenza è stata premiata e di ciò ringrazio i colleghi ministri e tutte le forze parlamentari", afferma. (ANSA).