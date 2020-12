Clooney ricoverato per pancreatite, 'dimagrito in fretta'

George Clooney è stato ricoverato d'urgenza in ospedale per una pancreatite. A raccontare la vicenda è lo stesso attore statunitense, 59 anni, al tabloid inglese Mirror. La star di Hollywood ha infatti rivelato di essere dimagrito, per motivi legati al ruolo del suo nuovo film, troppo velocemente circa 14 chili e questo gli ha provocato il problema che ha determinato un ricovero d'urgenza. Dopo quattro giorni dall'inizio delle riprese del film 'The Midnight Sky' Clooney ha cominciato ad avvertire forti dolori allo stomaco, e per questo è stato portato d'urgenza in pronto soccorso.

"Forse ho provato a perdere peso troppo velocemente - ha spiegato - e non mi sono preso abbastanza cura di me stesso. Ci sono volute alcune settimane per migliorare e come regista non è stato facile perché ci vuole energia. Eravamo su questo ghiacciaio in Finlandia, il che ha reso il lavoro molto più difficile. Ma sicuramente ha aiutato con il personaggio".