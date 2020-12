Bce, tassi fermi.Amplia acquisti Bond di 500 mld fino a 2022

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - La Banca Centrale Europea ha lasciato, come da attese, i tassi d'interesse invariati, ma rafforza il programma di acquisti per l'emergenza pandemica.

Al termine della riunione di politica monetaria, la Bce ha confermato il tasso principale a zero, il tasso sui depositi a -0,50% e il tasso sui prestiti marginali a 0,25%. Rafforzato il piano 'Pepp' con acquisti per altri 500 miliardi di euro di bond, principalmente titoli di Stato, portando il totale dallo scorso marzo a 1.850 miliardi. Inoltre il Pepp durerà almeno fino a marzo 2022. Varati anche tre nuovi maxi-prestiti Tltro con cui presta alle banche remunerandole con un tasso d'interesse purché queste prestino all'economia: tre operazioni aggiuntive saranno condotte fra giugno e dicembre 2021; i termini più favorevoli alle aste Tltro attuali saranno estesi fino a giugno 2022. (ANSA).