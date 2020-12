X Factor, la finale con i Negramaro e Madame

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - I quattro finalisti di X Factor 2020 sono pronti a darsi battaglia per l'ultimo round, in onda il 10 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in simulcast su Tv8 e Now Tv, che avrà come superospiti i Negramaro, oltre a Madame. Se dalla fine di ottobre a contendersi il palco della finalissima del talent di casa Sky ci hanno provato in dodici, a sfidarsi domani sera saranno Little Pieces Of Marmelade, N.A.I.P., Casadilego e Blind, che hanno avuto la meglio sugli altri concorrenti durante una lunga serie di confronti a suon di note e spettacolo formato tv. A presentare l'ultimo round della versione 2020 di X Factor ci sarà sempre Alessandro Cattelan, mentre a sfidarsi ancora una volta dietro al bancone dei giudici ci saranno Manuel Agnelli, Hell Raton, Mika e Emma, ciascuno con un concorrente in gara.

"Il nostro obiettivo è quello di suonare bene fino alla fine - ha detto Manuel Agnelli - e dimostrare che anche la diversità musicale può avere un suo spazio in televisione". Quest'anno, per la prima volta, la manche dei duetti vedrà ciascun artista esibirsi con il proprio giudice. E così Blind ed Emma presenteranno 'La Fine', cover di Tiziano Ferro/Nesli, Casadilego e Hell Raton canteranno 'Stan', cover di Eminem e Dido, mentre i Little Pieces of Marmelade si esibiranno insieme a Manuel Agnelli sulle note di 'Veleno' degli Afterhours e N.A.I.P. e Mika proporranno 'Lollipop', celebre successo del giudice anglo-libanese.

Per la manche dedicata ai Best Of, invece, Blind porterà tre dei suoi brani originali, Casadilego canterà 'Kitchen Sink' dei Twenty One Pilots, 'Xanny' di Billie Eilish e 'A case of you' di Joni Mitchell. I Little Pieces of Marmelade, in pieno stile rock'n'roll, proporranno 'I Am the Walrus' dei Beatles, 'Bullet With Butterfly Wings' degli Smashing Pumpkins e 'Gimme All Your Love' degli Alabama Shakes. N.A.I.P. salirà invece sul palco con due delle sue composizioni originali, 'Attenti al Loop' e 'Partecipo', e con 'Amandoti' dei CCCP. Per la manche finale, i due artisti rimasti in gara proporranno poi il loro cavallo di battaglia e brano originale. (ANSA).