Notturno di Rosi in cinquina ai British Independent

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Notturno di Gianfranco Rosi entra nella cinquina dei Bifa, i British Indipendent Film Award, unico film italiano - e unico documentario - scelto per concorrere come Miglior film indipendente internazionale. In questa categoria negli ultimi tre anni hanno vinto Parasite 2019, Roma 2018, Moonlight 2017, tutti e tre futuri premi Oscar. Oltre a Notturno, in cinquina per il Best International Independent Film ci sono anche Babyteeth, Les Misérables, Never Rarely Sometimes Always e Nomadland.

Realizzato durante tre anni di viaggio in Medio Oriente, Notturno - appena designato per rappresentare l'Italia agli Oscar - continua a trovare riscontro nel mondo dopo le nomination ai Critics Chioce Documentary Award e agli IDA Documentary Award e dopo il percorso che dalla Mostra del Cinema di Venezia l'ha portato nei più prestigiosi festival internazionali, da Toronto a New York, da Chicago a San Paolo, da Busan a Tokio, fino all'IDFA di Amsterdam.

Il film, distribuito nel mondo da The Match Factory, è stato venduto in Austria, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Slovenia, Croazia, Serbia, Portogallo, Polonia, Svizzera, India, Giappone, Taiwan, Regno Unito, Turchia, tutti i paesi dell'America Latina e in America del Nord.

Notturno è una produzione 21Uno Film - Stemal Entertainment con Rai Cinema e Istituto Luce-Cinecittà, con il contributo di Dg Cinema e Audiovisivo - Mibact e con il supporto di Eurimages, e in coproduzione con Les Films D'Ici con Arte France Cinéma e con No Nation Films - Mizzi Stock Entertainment con Medienm Board e Dhoa Film Institute. È distribuito in Italia da 01 Distribution. Le vendite internazionali sono di The Match Factory. (ANSA).