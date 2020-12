Governo: D'Incà,follia farlo cadere, dopo ci sarebbero urne

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "Sarebbe una follia far cadere in questo momento il governo. Il passo successivo sarebbero solo le urne". Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'incà in un'intervista a radio 1.

Parlando della task force per il recovery, il ministro aggiunte: "Ci sono tecnici bravissimi che rispondono al nostro paese. Per il resto occorre fare come sul ponte Morandi: correre". (ANSA).