Alitalia: Lazzerini, partenza Ita ad aprile

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - La partenza della newco di Alitalia, Ita Spa, "potrebbe essere a inizio, intorno aprile". Lo ha detto l'amministratore delegato della nuova compagnia di Alitalia, Ita Spa, Fabio Lazzerini, in audizione alla commissione Trasporti della Camera, spiegando che il 21 dicembre verrà mandato il piano alle camere, quindi c'è un mese per il parlamento per dare un parere e nel frattempo inizierà il percorso con la commissione Ue. "Non chiediamo altri fondi, quelli che abbiamo sono tanti e dobbiamo raggiungere gli obiettivi" ha aggiunto il presidente della nuova compagnia di Alitalia, Ita Spa, Francesco Caio.

