Scala: la Prima convince in tv, 2,6 mln spettatori

(ANSA) - MILANO, 08 DIC - Ha convinto il pubblico la Prima televisiva della Scala. A vedere '...a riveder le stelle' lo spettacolo senza pubblico per le norme anticovid andato in diretta su Rai 1 ha infatti avuto 2 milioni 608 mila spettatori.

Un successo quindi di pubblico e share (14,7%).

Il numero di spettatori è poco al di sotto del record assoluto segnato da Tosca lo scorso anno (2 milioni 850 mila spettatori) con la differenza che allora l'opera andò in scena di sabato e un'ora più tardi. (ANSA).