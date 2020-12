Recovery: Bellanova, Iv non vota testo al buio

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - "209 miliardi non sono un fatto privato. Ho ricevuto alle 2 di stanotte un testo, senza avere il tempo di un approfondimento puntuale. Una pratica inaccettabile e discutibilissima, soprattutto se è in gioco il futuro del Paese. Equivale a chiedere di votare al buio. Italia Viva non lo ritiene possibile". Lo dichiara Teresa Bellanova, capo delegazione di Iv al governo. (ANSA).