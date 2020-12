Moncler acquisisce Stone Island

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - Moncler acquisisce Sportswear Company, società che detiene il marchio Stone Island. Il consiglio di amministrazione di Moncler ha approvato all'unanimità il progetto di aggregazione di Sportswear Company.

L'accordo prevede che l'acquisizione da parte di Moncler della partecipazione abbia luogo sulla base di un controvalore definito dalle parti in complessivi euro 1,15 miliardi di euro calcolato sul 100% del capitale.

Il corrispettivo per l'acquisto delle azioni verrà versato per cassa da Moncler. È inoltre previsto che Carlo Rivetti, a seguito dell'esecuzione dell'operazione, entri a far parte del Consiglio di Amministrazione di Moncler.

Da sempre "ho lavorato per costruire un brand forte, dove unicità e vicinanza con il consumatore sono stati i principali cardini di uno sviluppo sempre oltre le mode e le convenzioni", afferma il presidente e amministratore delegato di Moncler, Remo Ruffini.

"Io e Remo abbiamo deciso di unire le nostre forze e le nostre visioni per affrontare insieme e più forti le sfide che ci aspettano", afferma Carlo Rivetti, presidente e amministratore delegato di Stone Island. (ANSA).