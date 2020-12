Zaki: svolta l'udienza, domani l'esito

(ANSA) - IL CAIRO, 06 DIC - Si è svolta al Cairo l'udienza per Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna in carcere in Egitto da febbraio per propaganda sovversiva: l'esito si conoscerà domani. Lo riferisce all'ANSA Hoda Nasrallah, legale di Zaki. Davanti al complesso di un'Accademia di polizia all'interno della quale si è svolta l'udienza hanno sostato una decina di attivisti egiziani venuti per seguire da vicino il caso. La sessione all'interno della quale era inserita l'udienza di Patrick è stata convocata per le 12 ma l'avvocatessa è uscita dal complesso poco prima delle 17 (le 16 ora italiana). L'udienza, come altre in precedenza, sarebbe durata una ventina di minuti (ANSA).