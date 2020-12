Trump:vinto in Georgia, vincerò elezioni

(ANSA) - WASHINGTON, 6 DIC - Donald Trump ha aperto in Georgia il suo primo comizio dopo il voto affermando falsamente di aver vinto in questo Stato e assicurando che vincerà le elezioni. "Lo sapete, ho vinto la Georgia", ha detto davanti ad una folla di fan a Valdosta. "E vinceremo queste elezioni", ha aggiunto. "Vogliono convincerci che abbiamo perso ma non abbiamo perso", ha detto continuando a denunciare elezioni fraudolente.