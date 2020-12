Maltempo: riaperta A7, nella notte via tir e auto

(ANSA) - GENOVA, 05 DIC - E' stata riaperta questa mattina l'autostrada A7 Genova - Milano, rimasta chiusa ieri a causa della neve, con camionisti e automobilisti bloccati dal pomeriggio. Il traffico è tornato regolare in carreggiata nord alle 6.30 e in sud verso Genova alle 7. "Intorno alle 3 della scorsa notte l'ultimo mezzo ha lasciato l'autostrada. Dal tardo pomeriggio erano rimasti circa 50 tir e 13 auto che un poco alla volta venivano fatti uscire", dice l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone. Tutte le persone rimaste sui mezzi sono state assistite con coperte, cibo e bevande calde dalla protezione civile.

"Dopo che l'ultimo mezzo ha lasciato l'autostrada - dice Giampedrone - il gestore ha lavorato per la messa in sicurezza del tratto".Traffico regolare anche sulla A26, Genova - Gravellona Toce, e in A6 Savona - Torino: anche qui ieri c'erano state chiusure a causa della nevicata. Sulla zona centrale interna della Liguria permane l'allerta giallo per neve.

Attualmente sta piovendo sul levante della regione, le temperature si sono alzate, ma dal pomeriggio è attesa ancora neve a partire dai 400 metri di quota. (ANSA).