Covid: Russia, al via vaccinazioni a Mosca

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Parte oggi a Mosca il programma russo di vaccinazioni anti-Covid, con il vaccino Sputnik V registrato ad agosto. Secondo quanto riporta la Bbc, migliaia di persone sono già in lista per ricevere questo weekend la prima delle due dosi: il governo darà la precedenza alle persone più a rischio, come gli operatori sanitari, gli addetti ai servizi sociali e il personale scolastico.

Come è noto, mercoledì scorso il presidente Vladimir Putin ha ordinato di cominciare la vaccinazione di massa nel Paese alla fine della settimana prossima. (ANSA).