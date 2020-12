M5s:Crimi,mettiamo da parte individualismi, ora serve unità

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - "La ricostruzione dell'Italia nella fase post-Covid è la sfida più importante, e per vincerla è necessario tutto l'impegno, la dedizione, le buone idee, lo spirito costruttivo e propositivo che il MoVimento 5 Stelle è in grado di esprimere. Per affrontare tutto questo abbiamo bisogno di una rinnovata unità. Mettiamo allora da parte gli individualismi e le battaglie personali, non è questo che ci chiedono i cittadini. E concentriamoci sull'unico obiettivo che conta adesso: il Paese e il futuro della nostra comunità".Lo scrive su facebook il capo politico M5s Vito Crimi. (ANSA).