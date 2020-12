Governo:Calenda,maionese impazzita, Pd-Iv trovino via uscita

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - "La maionese del governo giallo-rosso è impazzita. Il M5S non esiste più come entità politica unica.

Spetta a PD e IV trovare una via d'uscita, e agli altri partiti che sostengono la Commissione Von der Layen collaborare per finalizzarla. Il resto è solo pericolosa agonia." Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione. (ANSA).