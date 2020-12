Biden, ministero giustizia indipendente

(ANSA) - WASHINGTON, 4 DIC - Joe Biden si è detto preoccupato delle voci che parlano di una possibile grazia preventiva concessa da Donald Trump ai suoi figli e al suo avvocato personale Rudy Giuliani. "Mi preoccupa come precedente e come immagine che diamo al mondo della nostra giustizia", ha detto intervistato dalla Cnn. "Il mio Dipartimento della giustizia - ha aggiunto - agirà in maniera indipendente. Non dirò loro cosa devono o cosa non devono fare, chi devono perseguire e chi no.

Questo non è il ruolo di un presidente".