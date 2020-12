Fontana, lunare stop spostamenti Comuni Natale e Capodanno

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - "Leggere un Decreto Legge a sorpresa che impedirà, il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio, lo spostamento dei cittadini fra Comuni della stessa regione anche solo per andare a visitare genitori e figli, mentre si discute di un Dpcm che non ha recepito nessuna delle indicazioni offerte dalle Regioni, è un fatto 'lunare'; in perfetta contraddizione con le dichiarazioni sulla leale collaborazione fra Stato e Regioni". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. (ANSA).