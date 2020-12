Covid: Salvini, Dpcm pessimo, divide gli italiani

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - "Ho un'idea pessima del nuovo Dpcm.

Nessuno pretende di fare veglioni con 300 persone, ma almeno a Natale bisogna stare con i propri figli e i propri genitori. Un conto è avere prudenza, e siamo d'accordo, un altro è dividere gli italiani, chiudere gli italiani in casa anche in giorni di festa e di speranza. La tutela della salute va accompagnata dal buon senso. Fare muri di paese in paese, di famiglia in famiglia, mi sembra assurdo". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine della sua visita al Centro Anpvi Onlus Scuola cani guida per ciechi a Campagnano di Roma, in occasione della giornata della disabilità. (ANSA).