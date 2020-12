Mes: maggioranza verso bozza risoluzione su riforma

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Al termine dell'incontro sul Mes tra il ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola e i capigruppo di maggioranza di Camera e Senato sulla riforma del Mes si è deciso che verrà elaborata una bozza di risoluzione che sarà messa a disposizione delle forze di maggioranza per condividerla, in vista del voto della riforma, in programma il 9 dicembre in Parlamento. A riferirlo è il presidente della commissione politiche Ue, il senatore del Pd, Dario Stefano.

