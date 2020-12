Mes: Cav, non voteremo a favore della riforma

(ANSA) - ROMA, DEC 1 - "Il 9 dicembre non sosterremo in Parlamento la riforma del MES perché non riteniamo che la modifica del Meccanismo di Stabilità approvata dall'eurogruppo sia soddisfacente per l'Italia e non va neppure nella direzione proposta dal Parlamento europeo". Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. (ANSA).