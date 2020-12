Covid, via libera a screening di massa in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, DEC 1 - Via libera allo screening di massa sulla popolazione valdostana. Accogliendo la richiesta della Regione Valle d'Aosta il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, ha disposto a tal proposito l'invio di ulteriori 60.000 kit antigenici rapidi. La campagna si svolgerà su base volontaria ed è rivolta a tutti i residenti in Valle d'Aosta, di età superiore ai 5 anni, che non si trovino in condizione di isolamento o quarantena. E' attesa la partecipazione del 70% della popolazione, circa 84.000 persone.

Lo screening si articolerà su tre giorni (venerdì, sabato e domenica) ancora da definire in base al nuovo Dpcm. (ANSA).