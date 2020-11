Rosato, rimpasto? Ne parlano tutti nelle segrete stanze

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - "Non abbiamo mai posto il problema del premier, non abbiamo nemmeno parlato di rimpasto, ne ha parlato Marcucci, ma poi nelle segrete stanze ne parlano tutti.

Conte stai sereno? Lui è sereno a prescindere da quello che dico io". Lo afferma il Presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, a "Un giorno da pecora", su Radio Rai 1. "Renzi non vuole fare nemmeno il ministro dello sport. Io felicissimo a fare il vicepresidente della Camera", ha aggiunto. (ANSA).