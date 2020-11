Trump: lascio se voti Biden certificati

(ANSA) - WASHINGTON, 26 NOV - Il presidente americano in carica Donald Trump ha annunciato che se il collegio elettorale degli Stati Uniti certificherà la vittoria alle elezioni di Joe Biden lascerà la Casa Bianca.

I grandi elettori si riuniranno il 14 dicembre. Parlando con i reporter a Washington, Trump ha spiegato che sarebbe difficile per lui concedere la vittoria a Biden in base alle attuali circostanze, insistendo che le "elezioni sono state una frode".

Il presidente Usa si è quindi rifiutato di rispondere alla domanda se parteciperà alla cerimonia di giuramento di Biden.

Trump si è limitato a dire di avere già una risposta sulla sua presenza all'Inauguration day ma di non volerla rivelare al momento.