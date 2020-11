Trump contro Twitter, stop a immunità giganti web

(ANSA) - WASHINGTON, 27 NOV - "Per scopi di sicurezza nazionale, si deve mettere fine immediatamente fine alla sezione 230": Donald Trump torna a chiedere l'abolizione della normativa che garantisce l'immunità ai giganti del web per i contenuti di terzi. Nel mirino del presidente uscente, in particolare, c'è Twitter, rea ai suoi occhi di alimentare "falsi trends" e di "discriminare" i conservatori. O di bandirli e di "silenziare la verità" lavorando insieme alle fake news, come nel caso del senatore repubblicano della Pennsylvania Doug Mastriano, impegnato nella battaglia sui brogli elettorali.

"Questo è quello che fanno i Paesi comunisti", accusa. (ANSA).