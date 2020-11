Musica. Sfera Ebbasta conquista le top ten

(ANSA) - ROMA, NOV 27 - E' il rapper italiano Sfera Ebbasta ad aver conquistato la vetta della classifica Fimi/Jfk degli album più venduti della settimana che va dal 20 al 26 novembre. Ma non solo, con Famoso, quarto album in studio dall'artista, pubblicato il 20 novembre dalla Island Records e dalla Universal Music Group, Sfera conquista anche la classifica dei vinili e si piazza nei primi 13 posti in quella dei singoli.

Il disco di Sfera si caratterizza per la partecipazione di svariati artisti e produttori musicali, tra cui Diplo, Future, J Balvin, Marracash, Gué Pequeno, Offset Lil Mosey e Steve Aoki.

Come produttore esecutivo è stato scelto Charlie Charles, storico produttore di Sfera Ebbasta sin dagli esordi.

Al secondo posto troviamo un'altra new entry: Be, nono album in studio del gruppo musicale sudcoreano BTS, anche questo uscito il 20 novembre. Dalla vetta scivolano al terzo posto gli AC/DC, con il loro diciassettesimo album, Power Up, che mostra la grande energia della rock band dopo cinquant'anni di attività. In quarta posizione c'è un altro nuovo ingresso, Fabrizio Moro, con le sue Canzoni d'amore nascoste, seguito da Tiziano Ferro, con l'album Accetto miracoli: l'esperienza degli altri, che scendendo e risalendo nella top ten è da 53 settimane nella classifica. (ANSA).