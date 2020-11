Manovra:Gelmini,presenteremo come c.destra proposte

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Forza Italia, insieme a tutto il centrodestra, presenterà un pacchetto di proposte in Commissione Bilancio alla Camera. Misure sul lavoro, sulla crescita, su industria 4.0, perché siamo preoccupati per tutto il sistema produttivo, e crediamo che la legge di bilancio debba essere un'occasione non per i banchi a rotelle o i monopattini, ma per dare un aiuto concreto a chi tiene in piedi questo Paese". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad "Agorà", su Rai3.

"E questo non significa cambiare la nostra posizione, ma avere - come ha dimostrato il presidente Berlusconi e anche un uomo di grande esperienza come Gianni Letta - la volontà di dare una mano all'Italia.

Il fatto che Meloni e Salvini abbiano compreso e condiviso questo approccio, questa cultura di governo, rende più forte il centrodestra. Lo rende unito ma anche plurale, la nostra forza è proprio questa: coesione sui programmi ma pluralità all'interno della coalizione". (ANSA).