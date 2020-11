Uccide compagna a coltellate, poi si costituisce

(ANSA) - TRIESTE, 26 NOV - E' giunto in Questura con le mani ancora sporche di sangue, dopo aver ucciso la compagna con numerose coltellate al collo. E' accaduto la notte scorsa a Riveredo in Piano, in provincia di Pordenone, dove è andato poi a costituirsi. La vittima aveva 34 anni, l'omicida uno di meno.

E' stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato. (ANSA).