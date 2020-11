Maradona: molte migliaia in fila per rendere estremo omaggio

(ANSA) - BUENOS AIRES, 26 NOV - Molte migliaia di persone erano oggi ancora in fila a Buenos Aires a fine mattinata (il pomeriggio italiano) in attesa di poter entrare nella Casa Rosada per rendere l'estremo omaggio a Diego Armando Maradona.

Secondo quanto ha reso noto la famiglia, la camera ardente resterà aperta fino alle 16 (le 20 italiane) ma tutti i media si domandano come questo possa avvenire senza il rischio di possibili disordini.

Dopo la breve scaramuccia di cui sono stati protagonisti alcuni tifosi della 'Doce' del Boca Juniors con le forze dell'ordine all'inizio delle visite dopo le 6 del mattino, il flusso degli argentini si è sviluppato nella calma nelle ore successive, grazie anche ad una giornata di sole. (ANSA).