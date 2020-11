Covid, Usa: oltre 2.400 morti in 24 ore

(ANSA) - WASHINGTON, 26 NOV - Gli Stati Uniti hanno registrato ieri oltre 2.400 morti per il coronavirus in 24 ore, secondo i dati della Johns Hopkins University: il bilancio peggiore da più di sei mesi. Il Paese ha contemporaneamente registrato quasi 200.000 nuovi casi di Covid-19.

Si tratta del secondo giorno consecutivo che viene superato il limite di 2.000 morti giornaliere. L'ultima volta che il bilancio delle vittime ha superato le 2.400 in un giorno era stato all'inizio di maggio, al culmine della crisi sanitaria negli Usa.