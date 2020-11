Patenti e fogli rosa scaduti saranno validi fino al 30/4

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Nuovo termine per le patenti e i fogli rosa scaduti o in scadenza durante l'emergenza Coronavirus con l'ok della Camera al dl Covid.

Lo scrive il Mit. Il nuovo termine - si spiega - è stato spostato fino alla data di cessazione dell'emergenza da Covid-19 che, almeno fino a questo momento, è fissato al 30 aprile 2020.

Il rinvio riguarda tutti gli atti amministrativi in scadenza.

"Da ora in avanti, nel caso si dovesse malauguratamente prolungare l'emergenza Coronavirus e dovesse essere emanato un nuovo dpcm, - spiega il viceministro Giancarlo Cancelleri - automaticamente verrà allungata anche la temporaneità dei certificati. Un ottimo risultato a favore di quei cittadini che si ritrovano con i fogli rosa o le patenti scaduti o in scadenza durante questo periodo di emergenza sanitaria". (ANSA).