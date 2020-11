Recovery: Conte, non siamo affatto in ritardo

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "C'e' un dibattito pubblico sul fatto che l' Italia sia indietro" sulla presentazione dei progetti per il Recovery: "non è vero. Stiamo definendo progetti e li porteremo all'attenzione delle parti sociali e del Parlamento: siamo perfettamente in linea con il cronoprogramma" . Così il premier Giuseppe Conte durante un incontro al Senato sui centri antiviolenza per la giornata internazionale (ANSA).