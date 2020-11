Mattarella,parità donne ancora non pienamente conseguita

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Bisogna "rafforzare nella società la cultura della parità non ancora pienamente conseguita". In un messaggio a Rai Radio1 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprime apprezzamento per l'iniziativa "No women no panel - Senza donne non se ne parla" ideata in seno alla Commissione Europea e rilanciata dal primo canale di Radio Rai, per l'equa rappresentanza di genere in convegni, commissioni, eventi pubblici e dibattiti radiotelevisivi. (ANSA).