Covid: nuovo record di morti in Russia, 491 in 24 ore

(ANSA) - MOSCA, 24 NOV - Il numero di decessi legati al coronavirus in Russia è aumentato di 491 nelle ultime 24 ore, stabilendo un nuovo record giornaliero dall'inizio della pandemia. Lo certificano i dati pubblicati dal centro nazionale anti-coronavirus. In totale 37.031 persone sono morte a causa del COVID-19. Le nuove infezioni sono invece aumentate di 24.326 casi, arrivando a quota 2.138.828. Il numero di nuovi casi giornalieri è stato superiore a 24.000 per cinque giorni di fila. Secondo il centro di crisi, il tasso di crescita del coronavirus è rimasto pari o inferiore all'1,2% per quattro giorni. Lo riporta la Tass. (ANSA).