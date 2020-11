Blitz anarchici a Torino, petardi e uova contro La Stampa

(ANSA) - TORINO, 24 NOV - Petardi, fumogeni e uova di vernice sono state lanciate questa mattina contro la palazzina di via Lugaro, a Torino, che ospita la redazione della Stampa e quella torinese di Repubblica. Slogan contro i giornalisti e contro i magistrati sono stati scanditi da una ventina di manifestanti, che hanno anche lasciato un volantino di rivendicazione firmato "anarchici e anarchiche". Sul posto è intervenuta la Digos. Per gli investigatori il blitz potrebbe essere collegato alla sentenza del processo di appello dell'inchiesta Scripta Manent prevista nel pomeriggio.

Il maxi-processo Scripta Manent riguarda le attività delle Fai-Fri, sigle con cui furono rivendicate una quantità di azioni compiute in diverse località italiane fra il 2003 e il 2016. Tra esse, le bombe esplose a Torino nella zona pedonale della Crocetta, gli ordigni esplosivi inviati all'ex sindaco Sergio Chiamparino, al quotidiano Cronaca Qui e al comando di San Salvario della polizia municipale; poi le due bombe fatte esplodere nei pressi dell'ex scuola allievi carabinieri a Fossano e il plico postale incendiario inviato all'ex sindaco di Bologna, Sergio Cofferati.

In primo grado il processo - dove erano contestate accuse di terrorismo - terminò con cinque condanne e diciotto assoluzioni.

Le pene più alte furono inflitte ad Alfredo Cospito (20 anni) e Anna Beniamino (17 anni). (ANSA).