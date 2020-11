Manca personale, per quasi 5 ore chiusa metro C a Roma

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - L'intera linea della metro C di Roma è rimasta chiusa stamani per cinque ore. La linea non è entrata in funzione perché mancava il personale e non si raggiungeva il numero necessario per tenerla aperta. L'Atac è riuscita risolvere il problema dopo le 10. Rabbia sui social, dove gli utenti hanno denunciato "bus stracarichi e distanziamento addio" e definito la vicenda "imbarazzante e vergognosa".

L''Atac ha aperto una inchiesta e "sta controllando i documenti giustificativi giunti in azienda da parte del personale assente, anche per valutare eventuali azioni davanti alle autorità". Per l'assessore alla Città in movimento di Roma Capitale Pietro Calabrese "quanto accaduto stamattina sulla metro C è ingiustificabile: parte del personale di stazione non si è presentato a lavoro impedendo di fatto l'apertura in sicurezza della linea. Un comportamento che ha provocato un'interruzione di servizio pubblico inaccettabile" aggiungendo "non faremo sconti a nessuno. Saranno individuate le responsabilità e le pene saranno esemplari. Questo episodio è uno schiaffo in faccia alla città e ai romani, che ogni giorno si recano a lavoro con responsabilità". (ANSA).