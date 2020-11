Hong Kong: Wong si dichiarerà colpevole

(ANSA) - HONG KONG, 23 NOV - Il dissidente per la democrazia a Hong Kong, Joshua Wong, ha annunciato che si dichiarerà colpevole all'apertura del processo per il suo coinvolgimento nelle proteste dello scorso anno, aggiungendo che si aspetta di essere incarcerato. "Non sarà sorpreso se oggi sarò mandato immediatamente in carcere" ha detto ai giornalisti prima dell'udienza.

"Continueremo a lottare per la libertà - ha concluso - e ora non è il momento per noi di inchinarci a Pechino e arrenderci".