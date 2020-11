Fonti M5S, noi rispettiamo patti, da altri fughe in avanti

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Il M5S rispetta sempre i patti e continua a farlo nel cammino per le riforme, altri invece fanno fughe in avanti e bloccano riforme già concordate, come è successo per il voto ai 18enni per il Senato. Siamo sempre stati contrari a riforme che sconvolgano l'assetto della nostra Costituzione, come dimostra anche l'esito del referendum del 2016". Lo sottolineano fonti parlamentari M5S alla Camera.

"Al contrario, siamo favorevoli a riforme ben circoscritte, come quella del taglio dei parlamentari che è stata confermata dal 70% dei voti degli italiani", spiegano. (ANSA).